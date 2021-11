Stiri pe aceeasi tema

- POSTUL CRACIUNULUI 2021. Din 15 noiembrie și pana in ajunul Craciunului, va fi o perioada de 40 de zile de post, timp in care nu se vor manca produse de origine animala. Doar ca in majoritatea duminicilor, creștinii vor avea dezlegare la pește. POSTUL CRACIUNULUI 2021 nu este doar despre alimentație,…

- Care sunt zilele in care romanii au dezlegare in timpul postului de Craciun? Ce trebuie sa știe cei care vor sa respecte tradițiile și obiceiurile in aceasta sarbatoare sfanta? Credincioșii știu deja aceste detalii. Post Craciun 2021: care sunt zilele de dezlegare? Postul Craciunului incepe pe data…

- Postul Craciunului, al doilea ca importanta dupa cel al Pastelui, incepe luni, 15 noiembrie, si se incheie pe 24 decembrie. Cea mai aspra zi de postire pentru credinciosi este Ajunul Nasterii Domnului.

- Credinciosii lasa sec pentru postul Craciunului duminica, 14 noiembrie, aceasta fiind ultima zi in care se consuma de “dulce”: carne, branza, lapte, oua. Cand aceasta data cade miercurea sau vinerea, se lasa sec cu o zi mai inainte. Postul Craciunului dureaza pana pe 24 decembrie inclusiv.

- Credinciosii ortodocsi si cei greco-catolici intra de luni, 15 noiembrie 2021, in Postul Craciunului. Postul Nasterii Mantuitorului este tinut cu strictete de credinciosii din intreaga lume si incepe duminica seara cu Lasata Secului. Conform bisericii este unul dintre cele mai usoare posturi, pentru…

