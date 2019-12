Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Dragoi, fostul procuror din Dolj, prins miercuri, la Iași, in timp ce incerca sa cumpere produse din piața cu bani falși, acționa in același mod și la biserica. Potrivit unor surse din ancheta, barbatul in varsta de 44 de ani, fost procuror și executor judecatoresc in Craiova, mergea in lacașuri…

- Trei tineri cu varste intre 20 si 27 de ani, banuiti de inselaciune si punerea unor bancnote false in circulatie, au fost arestati preventiv, informeaza Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR). Ei ar fi pus in circulatie bancnote contrafacute din cupiura de 50 de euro. In aceasta cauza politistii…