Luna AUGUST, luna EXPLOZIEI de infectări cu varianta Delta. OMS avertizează Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) trage un semnal de alarma cu privire la evoluția variantei Delta a coronavirusului. In luna august, cele mai multe imbolnaviri din Europa vor fi produse de varianta Delta. Iar cele mai afectate vor fi comunitațile in care nivelul vaccinarii e mai scazut de 30%, anunța OMS. Totodata, sursa citata a transmis recent ca Delta este cea mai „capabila” varianta de pana acum, avand in vedere ca se raspandește cu mai multa ușurința decat alte variante și ar putea duce la cazuri mai severe in randul oamenilor nevaccinați. Luna AUGUST, luna EXPLOZIEI de infectari cu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Chiar daca Europa și SUA se bucura de succesul campaniilor de vaccinare și iși relaxeaza restricțiile, virusul care a declanșat pandemia COVID nu va mai disparea, scriu șase experți in epidemiologie și sanatate publica intr-o analiza publicata de revista Foreign Affairs . De aceea, spun ei, omenirea…

- Autoritațile britanice nu au inregistrat marti, 1 iunie, decese cauzate de coronavirus in ultimele 24 de ore, o premiera incepand cu 30 iulie 2020, relateaza Agerpres , care citeaza AFP. In schimb, Marea Britanie este ingrijorata de cresterea cazurilor legate de varianta Delta. Conform ultimului bilant…

- Vaccinurile disponibile si aprobate impotriva noului coronavirus sunt pana in prezent eficace impotriva „tuturor variantelor virusului”, a anuntat joi Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), care a indemnat tarile lumii sa continue sa actioneze „cu prudenta” pe durata pandemiei transmite AFP. In timp…

- Pentru a asigura un raspuns complet coordonat și eficient la aceasta varianta și luand in considerare deteriorarea situației sanitare in India, Comisia Europeana a anunțat miercuri ca propune ca statele membre sa aplice o „frana de urgența” pentru calatoriile neesențiale din India .Restricțiile nu ar…

- Pentru a asigura un raspuns complet coordonat și eficient la aceasta varianta și luand in considerare deteriorarea situației sanitare in India, Comisia Europeana a anunțat miercuri ca propune ca statele membre sa aplice o „frana de urgența” pentru calatoriile neesențiale din India .Restricțiile nu ar…

- Biroul pentru Europa al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) a avertizat ca pandemia de coronavirus ar putea avea efecte neprevazute - ducând la o mai mare obezitate în rândul copiilor, relateaza dpa și Agerpres. Un raport al biroului regional al OMS publicat marti a constatat…

- Varianta COVID-19 descoperita in India, a fost clasificata drept „ingrijoratoare,” a anuntat luni Organizatia Mondiala a Sanatatii, in special pentru ca este mai contagioasa, relateaza Le Figaro. „Exista informatii ca B.1.617 este mai contagioasa, dar si dovezi care sugereaza ca are un anumit grad de…

- Varianta de coronavirus descoperita in India este mai contagioasa si prezinta caracteristici care ar putea reduce eficienta vaccinurilor, contribuind la accelerarea epidemiei in India, a avertizat sambata responsabila stiintifica a Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Soumya Swaminathan, potrivit…