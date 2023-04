Stiri pe aceeasi tema

- Lumina Sfanta de la Mormantul Sfant din Ierusalim a ajuns sambata seara la Suceava pentru a cincisprezecelea an consecutiv și va fi imparțita credincioșilor ortodocși in aceasta noapte, la Slujba de Inviere. Aeronava care a adus Lumina Sfanta a aterizat pe Aeroportul „Ștefan cel Mare" ...

- Lumina Sfanta de la Ierusalim a ajuns pe Aeroportul Otopeni. Cum va fi distribuita catre fiecare parohie de Inviere Lumina Sfanta de la Ierusalim a ajuns pe Aeroportul Otopeni. Cum va fi distribuita catre fiecare parohie de Inviere Aeronava care a adus Lumina Sfanta de la Ierusalim in Romania a aterizat…

- Lumina Sfanta va fi adusa anul acesta in Romania pentru a treisprezecea oara cu prilejul sarbatorii Invierii Domnului Iisus Hristos. Traditia a fost instituita de Preafericitul Parinte Patriarh Daniel in anul 2009.

- Urmeaza cea mai sfanta noapte pentru credincioșii ortodocși, care vor sarbatori Invierea lui Iisus Hristos. Unul dintre miracolele din aceasta noapte speciala este Lumina Sfanta, care va ajunge in curand in Romania, dupa ce Patriarhia Romana o va aduce direct din Ierusalim.

- Traditia aducerii Sfintei Lumini de la Ierusalim, inaugurata de Parintele Patriarh Daniel in anul 2009, continua si in acest an. Sfanta Lumina va fi adusa de la Ierusalim, in seara zilei de sambata, 15 aprilie 2023, de parintele arhimandrit Teofil Anastasoaie, Superiorul Asezamintelor Patriarhiei…

- Duminica, la ora 13.00, va avea loc in municipiul Brașov o slujba speciala: in cadrul Vecerniei sau Invierea Mica, cum se mai numeste, Evanghelia se va citi in mai multe de limbi, potrivit bzb.ro. ,,Este o slujba specifica acestei zile si unde asteptam un sobor de preoti, preoti din parohiile din Protopopiatul…

- Tradiția aducerii Sfintei Lumini de la Ierusalim, inaugurata de Parintele Patriarh Daniel in anul 2009, continua și in acest an.Sfanta Lumina va fi adusa de la Ierusalim, in seara zilei de sambata, 15 aprilie 2023, de parintele arhimandrit Teofil Anastasoaie, Superiorul Așezamintelor Patriarhiei…

- Tradiția aducerii Sfintei Lumini de la Ierusalim, inaugurata de Parintele Patriarh Daniel in anul 2009, continua și in acest an. Astfel o delegație a Patriarhiei Romane va aduce sambata, 15 aprilie, Lumina din Țara Sfanta.