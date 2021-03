Ludovic Orban: Ultimele zile ale lunii martie ne aduc în amintire momentele marilor decizii luate în 1918 la Chişinău Presedintele Camerei Deputatilor si al Partidului National Liberal (PNL), Ludovic Orban, afirma ca ultimele zile ale lunii martie ne aduc intotdeauna in amintire momentele marilor decizii care s-au luat in 1918 la Chisinau. Acesta a adaugat ca „destinul democratic si european al moldovenilor dintre Prut si Nistru poate nu va arata exact asa cum l-au gandit si proiectat marii patrioti de la 1918, dar cu siguranta ca el va fi implinit”, noteaza Agerpres. „Ultimele zile ale lunii martie ne aduc intotdeauna in amintire momentele marilor decizii care s-au luat in 1918 la Chisinau, capitala Basarabiei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban susține in mesajul pentu aniversarea Zilei Unirii Basarabiei cu Romania ca „destinul democratic si european al moldovenilor dintre Prut si Nistru poate nu va arata exact asa cum l-au gandit si proiectat marii patrioti de la 1918, dar cu siguranta ca el va fi implinit”.„Ultimele zile ale…

- Pe 27 martie 2021 se implinesc 103 ani de cand Sfatul Țarii a votat unirea Basarabiei cu Romania, Basarabia fiind prima provincie istorica adusa la Țara Mama. Oficial, aceasta unire nu a durat "de-a pururi și totdeauna" așa cum scria in Actul Unirii, ci pana in 1940, cand Rusia a anexat din nou Basarabia…

- *Norvegianul Johannes Hoesflot Klaebo a cucerit medalia de aur in proba regina a schi fondului, impunandu-se la 50 km clasic din cadrul Campionatelor Mondiale de schi nordic de la Oberstdorf (Germania). Klaebo, care a cucerit a doua sa medalie de aur la aceste Mondiale dupa cea de la sprint, i-a devansat…

- „In primul rand vreau sa va spun ca indiferent despre cine este vorba, despre Maricel Pacuraru sau despre Clotilde Armand, vorbim despre un cetalean roman unde indivizi certați cu legea au facut toate aceste lucruri. Am primit petiția cu toate aceste detalii. Lupta cu clanurile interlope nu se face…

- Polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Jidvei l-au depistat pe un tanar, de 26 de ani, din comuna Cetatea de Balta, care nu au respectat masura carantinarii și a parasit locația unde ar fi trebuit sa se afle pentru urmatoarele doua saptamani, ca urmare a faptului ca s-a intors din Germania. Tanarul a fost…

- CHIȘINAU, 26 feb – Sputnik. Este evident ca toate țarile lumii sufera din cauza pandemiei de coronavirus, doar ca in alte țari, in comparație cu Moldova, exista o abordare mai complexa și echilibrata in combaterea raspandirii COVID-19, iar masurile restrictive sunt aplicate numai acolo unde acest…

- Succesorul Angelei Merkel la conducerea CDU, Uniunea Crestin Democrata din Germania, dupa episodul intermezzo cu Annegret Kramp-Karrenbauer din 2018 pana in februarie - cand s-a retras pe fondul scaderii increderii publice - va fi desemnat vineri, 15 ianuarie, intr-o competitie cu trei candidati, in…

- In ajunul vizitei președintelui roman Klaus Iohannis la Chișinau, la 29 decembrie, liderul partidului nostru politic moldovenesc „Ai noștri”, Mihail Ahremțev, a ars o harta a Romaniei Mari, de pe vremea in care Basarabia, actuala Republica Moldova, era parte intregita a spațiului romanesc prin Unirea…