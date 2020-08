Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a anuntat vineri, la Craiova, ca Guvernul va adopta o decizie de crestere a pensiilor cu 14%. Orban a declarat ca majorarea pensiilor a fost "o decizie grea", insa a subliniat ca Executivul isi asuma o astfel de masura si ofera garantii privind plata acestor drepturi. "Criza…

- Premierul Ludovic Orbn a declarat ca decizia de majorarea a pensiilor cu 14% de la 1 septembrie a fost una grea, insa este o decizie raționala in contextul in care economia nu poate susține o creștere mai mare. Premierul Ludovic Orban a anuntat ca de patru luni este un adevarat dezmat in Parlament,…

- Premierul Ludovic Orban afirma ca nu se teme de motiunea de cenzura, ca nu exista motive pentru ca parlamentarii sa introduca o motiune la adresa Guvernului si ca PSD nu are legitimitatea de a face un astfel de demers. El ii acuza pe social-democrati ca ”si-au baut joc” de pensionari atunci cand au…

- Premierul Ludovic Orban a spus ca Executivul va veni, in maxim 2 saptamani, cu un act normativ prin care va arata cu ce procent vor crește alocațiile. Orban a spus ca PNL va crește pensiile și alocațiile, dar numai cu acel procent pe care il va permite realitatea economica.Citește și: 777…

- Ziarul Unirea Premierul Orban despre creșterea pensiilor: ”Vom crește pensiile, dar trebuie sa ma asigur ca avem de unde sa le platim” Premierul Ludovic Orban arata ca Executivul va crește pensiile, dar nu cu 40% ci cu un procent ca sa permita și plata in continuare a acestora. ”Vom crește pensiile,…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, sambata, ca va cere prelungirea starii de alerta cu 30 de zile, nu 15 asa cum a solicitat PSD, declarandu-se increzator ca va exista in Parlament o majoritate care sa inteleaga ”ca nu pot pune in pericol viata si sanatatea romanilor numai ca sa sa obtina castiguri…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca Guvernul va creste pensiile ‘cu cat este posibil, in functie de realitatile economice’, pe baza de ‘analize, de date, de prognoze serioase’. ‘Noi lucram pe baza de analize, pe baza de date, pe baze de prognoze serioase, pe baza de studii de impact si asa mai departe.…

- Premierul Ludovic Orban a recunoscut, in premiera, ca nu va respecta nici legea pensiilor, care prevede o creștere a punctului de pensie, de la 1 septembrie, cu 40%. Unul dintre deputații PNL, Razvan Prișca, a declarat, marți seara, la Romania TV, ca daca Guvernul ar aplica legea, inflația ar crește,…