- Reprezentanții USR Timiș au dat publicitații un film in care e inregistrat dialogul dintre edilul Timișoarei, Nicolae Robu, și parlamentarul Nicu Facloi ”surprins” de cel dintai in timp ce strangea, pe strada, semnaturi pentru o petiție, in cadrul unei campanii derulate de partid.

- In urma cu cateva zile, dupa ce primarul Nicolae Robu a atacat societatea Retim pe Facebook, acuzand-o ca nu-și face treaba, fostul viceprimar și premier al Romaniei, Sorin Grindeanu, a lansat și el un atac dur la adresa edilului Timișoarei. Robu a profitat de o conferința de presa ce a avut…

- Mai este puțin și se implinesc patru ani de cand reprezentanții primariei se laudau cu o achiziție inedita, doua minibuze electrice cumparate cu 30.000 de euro, prin grija fostului city manager Sorin Dragoi. Au fost prezentate publicului in 1 august 2014, cand primarul Nicolae Robu anunța ca vor…

- La cea mai recenta ședința a consiliului local, ținuta chiar inainte de sarbatorile pascale, aleșii au fost de acord ca instituția condusa de Pavel Dehelean sa primeasca in administrare spațiul primariei din Bastionul Theresia. Astfel, Casa de Cultura a Timișoarei il va putea folosi gratuit, in urmatorii…

- „Ce suflet negru trebuie sa aiba cei ce vorbesc de rau un asemenea oraș?! Timișoara, oraș nepereche, te iubesc”, a rabufnit marți primarul Nicolae Robu intr-o postare pe Facebook. Acum nu știu cine a vorbit de rau Timișoara, dar, in ultima perioada, primarul a fost eroul unor articole/reportaje in mass-media…

- Un crater aparut la finalul iernii pe o strada din centrul Timișoarei a fost semnalizat cu o umbrela și un sac de gunoi. Craterul uriaș aparut in centrul orașului, aflat la doi pași de primarie, a fost semnalizat cu o umbrela, cel mai probabil, de un șofer, biciclist sau pieton. Scena a fost surprinsa…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat vineri, la Timisoara, ca primarul Nicolae Robu are pozitii care nu au de-a face cu liberalismul, el avand atitudine de 'a fi tovaras cu institutiile represive ale statului', in replica edilul sustinand ca liderul ALDE a fost intoxicat de…

