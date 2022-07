Presedintele partidului Forta Dreptei, fostul premier Ludovic Orban, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa organizata la filiala Valcea a formatiunii sale politice, ca se gandeste „serios” sa candideze la Presedintia Romaniei la viitoarele alegeri. Orban a precizat ca la desemnarea candidatilor partidului pentru functiile publice se va tine insa cont de rezultatele sondajelor de opinie care vor fi realizate inclusiv in ceea ce priveste o posibila inscriere a sa in cursa pentru Cotroceni. „Cu siguranta ca sondajul de opinie va fi cel care va conta in decizia mea de a candida la Presedintia…