Prin OUG adoptata luni in ședinta de Guvern, „orice persoana juridica sau fizica afectata de criza, direct sau indirect, are dreptul de a cere suspendarea pe o perioada de pana la 9 luni a platii la credite” a declarat premierul la „Legile puterii”. „Am adoptat forma finala a OUG prin care cetatenii Romaniei, persoane fizice, juridice, companii, persoane fizice autorizate, toate categoriile care au statutul de debitor, suspendarea platii ratelor. In plus, am adaugat fata de ce am dezbatut la sedinta de joi (26 martie - n.red.) cateva lucruri care vin in intampinarea cetatenilor: am eliminat capitalizare…