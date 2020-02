Ludovic Orban, anunţ despre alegerile anticipate! "Dacă nu se poate asta e" Ludovic Orban a declarat ca este convins ca moțiunea nu va trece, adaugand faptul ca daca alegerile anticipate nu vor fi posibile "asta este". Premierul a precizat faptul ca in prezent PSD și UDMR nu au suficiente voturi pentru ca moțiunea sa treaca și „e greu de presupus ca vor fi prezenți toți parlamentarii PSD și UDMR” , iar parlamentarii PNL nu vor vota motiunea pentru a genera anticipatele. „Cea mai buna soluție pentru Romania ar fi anticipatele. Daca nu se poate ajunge la anticipate asta este. In ceea ce ne privește pe noi avem ca obiectiv realizarea programului de guvernare”,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

