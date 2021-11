Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PNL Adrian Oros și-a at demisia din partid, pentru ca nu mai suporta umilința actualei conduceri. ”Azi, este una din cele mai negre zile pe care le-am trait. Am decis sa imi dau demisia din Partidul Național Liberal. A fost o decizie foarte grea, si am sperat pana in ultima…

- Deputatul Adrian Miuțescu și-a dat astazi demisia din Partidul Național Liberal, alaturi de Ludovic Orban și alți 16 parlamentari liberali. “Am luat aceasta decizie cu mare greutate, dupa 31 de ani in care am fost membru PNL. In acest timp, am participat la toate campaniile electorale, la toate congresele…

- Mutari de ultima ora in PNL. Cei 17 parlamentari din tabara Orban au decis sa demisioneze din partid, dupa alianța cu PSD. Ieri, Ludovic Orban a anunțat ca demisioneaza din PNL și iși face alt partid. "Am așteptat sa se schimbe deciziile. Dar nu s-a intamplat nimic. Ne-am depus astazi demisiile.…

- Cei 17 parlamentari liberali ce s-au dezafiliat in ultimele saptamani aiu decis marți sa demisioneze din partid. Printre ei se numara fostul președinte, Ludovic Orban, și foștii miniștri Violeta Alexandru și Adrian Oros. Anunțul a fost facut in fața sediului principal al partidului, din Aleea Modrogan.…

- Deputatul Antonel Tanase a anunțat, luni, ca se retrage din grupul parlamentar al PNL si va activa ca parlamentar neafiliat, alaturi de ceilalți 11 membri de partid care au plecat pana acum. Antonel Tanase este și președinte al PNL din Sectorul 3 al Capitalei, informeaza Agerpres . „Sunt in Partidul…

- Deputatul Claudiu-Martin Chira a anuntat ca demisioneaza din grupul parlamentar al PNL si va activa in urmatoarea perioada ca deputat neafiliat, informeaza News.ro . „Se anunta un blat alaturi de PSD ȋn Parlament, pentru a sustine o gluma de guvern minoritar, iar eu nu pot sa fiu partas la o asemenea…

- Inevitabilul s-a produs, astfel ca Ludovic Orban și-a depus in aceasta dimineața demisia de la șefia Camerei Deputaților, dupa ce in urma cu doua zile, Florin Cițu a caștigat șefia PNL, obținand aproape cu 1000 de voturi mai mult decat contracandidatul sau. Promisiunile facute de Ludovic Orban dupa…