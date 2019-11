Stiri pe aceeasi tema

- Șefa de campanie a Vioricai Dancila, social-democrata Lia Olguța Vasilescu, a reacționat miercuri la anunțul premierului Ludovic Orban potrivit caruia a fost demisa din funcția de consilier al șefului Executivului, spunând ca era vorba despre o funcție onorifica, care nu era remunerata și ca mandatul…

- Premierul Ludovoc Orban a demis-o, miercuri, pe Lia Olguta Vasilescu, din functia onorifica de consilier pe Transporturi al premierului. Aceasta fusese numita de Viorica Dancila, pe 8 martie, dupa ca presedintele Klaus Iohannis a respins-o ca ministru al Transporturilor. "Am mai demis inca un rand de…

- Ludovic Orban a anunțat miercuri, la inceputul ședinței de guvern, ca a demis-o pe Lia Olguța Vasilescu din funcția de consilier al primului ministru, funcție in care fusese numita in primavara acestui an de Viorica Dancila.„Am mai demis un rand de reprezentanți ai PSD” dar „placerea cea mai mare” a…

- "Ce bucurii marunte au frustrații de la PNL... Ludovic cel mic anunța ca m-a demis din funcția de consilier onorific al premierului, funcție neremunerata, oricum... Pai, eu nu eram consilier la tine, ca sa ma demiți tu de pe undeva! Eu am fost consilierul Vioricai Dancila și mandatul mi-a incetat…

- Senatorul Catalin Toma (foto) a reacționat pe Facebook dupa ce ieri la Secția Neonatologie a Spitalului Județean din Focșani s-a permis intrarea Vioricai Dancila (premier demis) și a Sorinei Pintea, ministrul demis al Sanatații. ”S-au produs fapte de o inconștiența maxima. Viorica Dancila și Sorina…

- Premierul demis Viorica Dancila a fost asteptata, vineri, la Consiliul Judetean Timis, de cativa protestatari care i-au strigat: „Mincinoasa” si „Analfabeta” in momentul in care aceasta a ajuns la...

- Candidata PSD la presedintia Romaniei, Viorica Dancila, s-a intalnit miercuri, 23 octombrie, cu sustinatorii sai din doua comune ale judetului Suceava. O femeie din localitatea Zamostea i-a pupat mana lui Dancila, iar o alta, din localitatea Hantesti, i-a transmis un mesaj halucinant.

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta ii propune premierului Viorica Dancila nominalizarea Corinei Cretu, a Ramonei Manescu sau a Luminitei Odobescu pentru functia de comisar european din partea Romaniei. Liderul USR, Dan Barna, il vrea, in schimb, pe Catalin Drula, seful sau de campanie, specialist…