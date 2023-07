Lucrarile la construirea podului noii centuri a Becleanului sunt stopate. CNAIR a cerut o expertiza facuta de o firma specializata. Pana e gata raportul, singurele lucrari care se vor face vor fi cele de scoatere a grinzilor cazute in Someș. Furtuna de joi ar fi facilitat formarea unei tornade pe Someș care a daramat grinzile de la podul centurii noi a Becleanului. INCREDIBIL: Vantul a pus la pamant grinzile din podul noii centuri a Becleanului Prefectul județului a declarat in cadrul unei conferințe de presa ca nu s-ar impune neasparat o expertiza, proiectul fiind in desfașurare. Totuși, a fost…