- Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov a anuntat, marti, ca au inceput lucrarile pentru largirea la patru benzi a DN 7, intre localitatile Talmaciu si Boita, judetul Sibiu. Zona este intens circulata, fiind inregistrate frecvent accidente. „Au inceput lucrarile de largire a…

- ”Au inceput lucrarile de largire a DN7 intre localitatile Talmaciu si Boita, in judetul Sibiu. Extinderea la patru benzi vizeaza un tronson de aproximativ 3 km si va contribui la fluidizarea traficului in acesta zona care contine tronsoane in panta si creeaza dificultati mai ales pentru autovehiculele…

- A inceput a doua etapa de innisipare de pe litoralul romanesc, a anunțat Bogdan Bola, directorul Administrației Bazinale de Apa Dobrogea Litoral, printr-un mesaj publicat sambata, pe Facebook. Lațimea plajelor din Navodari va crește cu pana la 100 de metri: ”Așa arara inceputul fazei a doua a proiectului…

- Se lucreaza deja la documentația necesara pentru acest proiect, rezultatul dorit fiind amenajarea unui spațiu suficient de mare ca în cazul în care un avion iese din afara pistei, acesta sa poata fi manevrat într-un mod eficient. Un incident…

- Peste 4.000 de tone de alge au fost stranse de pe litoral de la inceputul lunii iulie de catre reprezentanții Administratiei Nationale „Apele Romane” (ANAR). Aceștia au aplicat amenzi de 550.000 lei administratorilor acestor plaje. Potrivit ANAR, Administratia Bazinala de Apa Dobrogea-Litoral desfasoara…

- Primaria comunei Sasciori a lansat de curand in SEAP o licitație pentru atribuirea contractului avand ca obiect servicii de proiectare-faza proiect tehnic și asistența tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul: “Modernizare strazi in sat Loman, comuna Sasciori”. Valoarea estimata a proiectului…

In data de 10.07.2020 Compania de Apa Arieș SA a semnat, in cadrul unei conferințe de presa, in calitate de Beneficiar al contractului de finanțare nr. 156/18.12.2017 – cod SMIS 2014+ 118679,...

- In Cartierul Prepeleac, mai exact pe Strada Cronicarilor, sunt in curs lucrari de balastare premergatoare asfaltarii. Acestea au fost precedate de extinderea retelei de alimentare cu gaze naturale, scopul fiind extinderea, dezvoltarea si modernizarea retelelor de utilitati si stradale din aceasta zona…