Stiri pe aceeasi tema

- Daca in alți ani primarul Timișoarei iși celebra ziua de naștere cu inaugurari de lucrari, anul acesta, din cauza pandemiei de coronavirus, nu s-a putut merge pe teren. Dar șeful Direcției de Drumuri din primarie tot i-a gasit un cadou pe masura: o „turbogirație” noua in cartierul Lipovei.

- Directia de Drumuri si Poduri Timisoara anunta ca lucrarile de imbunatatire a sigurantei traficului rutier in zona trecerilor peste calea ferata continua. Societatea care a castigat contractul de executie a lucrarilor efectueaza acum interventii la Gataia. Dupa trecerea peste calea ferata de la Birda,…

- O femeie din Utvin care vinde in Piața Iosefin din Timișoara are Covid-19, astfel ca piața a fost inchisa pana cand se va face dezinfecția. Direcția de Sanatate Publica a inceput o ancheta epidemiologica.

- A inceput instalarea spitalului militar mobil, destinat pacienților cu COVID-19, la stadionul CFR Timișoara. Spitalul mobil cu 56 de locuri va fi folosit pentru a decongestiona spitalele aflate in prima și a doua linie in lupta cu coronavirusul, pentru pacienții cu forme ușoare și medii ale bolii.

- Aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta spre judecare, situatie care nu poate sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.DNA a anuntat, marti, printr-un comunicat de presa, trimiterea…

- Primarul Devei, Florin Oancea, care este internat la Spitalul de Boli Infecțioase ”Victor Babeș” din Timișoara, dupa ce a fost depistat ca fiind infectat cu coronavirus, a anunțat, in aceasta seara, pe pagina sa de Facebook, ca și fiica sa este pozitiva. ”Am primit in aceasta dupa-amiaza rezultatele…

- RESITA – Acestia sunt colegii barbatului care lucreaza la retailerul din Resita, contacti de familie sau provenind in urma unor activitati sportive! Cei care au fost in legatura cu barbatul de 27 de ani, confirmat cu noul coronavirus, care este sub tratament la Timisoara, se afla in acest moment in…

- Direcția de Sanatate Publica Timiș a anunțat, in aceasta dupa-amiaza, ca tanarul de 16 ani a fost externat din Spitalul de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie „Dr.Victor Babes” Timisoara, dupa doua teste consecutive negative. ”Menționam faptul ca testele au fost efectuate in data de 06.03.2020 si…