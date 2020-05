Stiri pe aceeasi tema

- Soțul senatoarei PNL Alina Gorghiu, Lucian Isar, e obligat de instanța sa plateasca 1.7 milioane de lei plus penalitați Bancii Comerciale Feroviare. Totul dupa ce Isar a facut o executare silita care a fost anulata de banca cu ajutorul instanței.Citește și: BREAKING - ALERTE METEO de cod GALBEN…

- Institutul Jenner de la Universitatea Oxford are un vaccin care a funcționat pe animalele de laborator și este gata sa iși testeze eficacitatea la om, daca autoritațile de reglementare aproba, scrie New York Times. Acesta este unul dintre proiectele finanțate de Fundația Bill si Mellinda Gates, iar…

- Beneficiarii care au depus, in 2019, cereri pentru accesarea Masurii 14 – Plati privind bunastarea animalelor vor primi sumele aferente in cursul zilei de vineri, a anuntat Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), intr-un comunicat de presa. Suma totala autorizata la plata este de…

- Peste 90.000 de persoane sunt verificate zilnic, cu privire la respectarea regulilor de parasire a domiciliului, a declarat, sambata, secretarul de stat Bogdan Despescu. Nu mai puțin de 30.000 de angajați ai Ministerului Administrației și Internelor, aflandu-se in misiune. Dispozitivelor de polițiști,…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca prin structurile abilitate ale M.A.I. au fost intocmite, pana in prezent, 260 de dosare penale, sub aspectul savarșirii infracțiunii de zadarnicirea combaterii bolilor, fapta prevazuta si pedepsita de art. 352 alin. 1 Cod Penal. Totodata, in ultimele 24 de…

- In Marea Britanie, premierul Boris Johnson a decis sa trimita o scrisoare la fiecare gospodarie din Regatul Unit, in care detaliaza masurile pe care le-a luat si furnizeaza informatii medicale si privitoare la parasitul locuintei. „Guvernul va face orice e nevoie ca sa te ajute sa te descurci si sa…

- De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana in prezent, au fost plasate in carantina instituționalizata 755 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 24 persoane aflate in carantina au parasit locația in care au fost plasate, pentru acestea fiind dispusa…

- Inspectorii DSP au amendat 120 de persoane pentru ca nu au respectat izolarea la domiciliu. Valoarea totala a amenzilor aplicate se ridica la 1.835.000 lei, potrivit Grupului de Comunicare Strategica. Cele mai multe amenzi au fost aplicate de catre inspectorii sanitari din Neamț și Hunedoara, cate 12…