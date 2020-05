Buni zori, e 1 Mai se pare S-a pus de-a valma lumea in mișcare Incerc și eu un pas de defilare Nu pe asfalt, ci printre pomi in floare Calc, chiar daca nu pe roșu preș Pe rochia roz a florii de cireș Dar ce-i cu pomul, cine-a jefuit Fastul cu care-a fost impodobit? Așa se duc, imi zic, splendori și fala, Cireșu-mi pare chel și-n pielea goala Plec mai departe, lumea e-n mișcare Furnicile bat pas de defilare Azi noapte a plouat un pic, invie Un ”verde crud” ca-n vechea poezie Nu-mi place Macedonschi, dar vezi bine Cum versul lui se ține dupa mine Acum, dupa atata alergat, Ma-ntorc, dar nu spre-a…