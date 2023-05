Stiri pe aceeasi tema

- Hagi intervine puternic pentru Simona Halep: E e inacceptabil, din punctul meu de vedere ce i se intamplaDupa ce audierea in cazul ei de dopaj a fost amanata pentru a treia oara, la intervenția ITIA (Agenția Internaționala de Integritate a Tenisului), Simona Halep a rabufnit pe rețelele de socializare.…

- De la debutul invadarii Ucrainei, Uniunea Europeana(UE) a imobilizat active ale Bancii Centrale a Rusiei cu o valoare de peste 200 de miliarde de euro, potrivit unor noi date publicate joi, care scot in evidenta cat de importante sunt discutiile cu privire la cum pot fi utilizate aceste fonduri pentru…

- UPDATE Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a cerut marti ca Uniunea Europeana sa accelereze livrarile de munitii, sa ridice restrictiile „inacceptabile” asupra exporturilor de cereale si sa lanseze negocierile de aderare a Ucrainei la blocul comunitar, cu ocazia primirii la Kiev a presedintei…

- Fostul premier Florin Citu a afirmat, marti, ca mesajele venite de la Guvern si de la Ministerul Finantelor privind gaura din buget sunt confuze sau manipulatoare si a adaugat ca Executivul intervine cu masuri „heirupiste, total gresite". „Lucrurile sunt putin bizare in acest context, pentru ca pe de…

- Proiect nou de reorganizare administrativ-teritoriala a Romaniei. Județele s-ar reduce de la 42 la 12 (Harta)Dezbaterea privind reorganizarea administrativ-teritoriala a Romaniei trece la un nou nivel. Un proiect care prevede reducerea numarului de județe de la 42 la 12 este gata și a și fost depus…

- Consiliul de Administratie al Fondului Monetar International (FMI) a validat un plan de asistenta in valoare de 15,6 miliarde de dolari semnat pe 21 martie cu guvernul ucrainean, deschizand calea pentru plata unei prime transe de 2,7 miliarde de dolari.Planul pe patru ani are scopul de a „sprijini redresarea…

- Un tribunal rus a inghetat luni toate activele Volkswagen din Rusia, din cauza unui litigiu cu grupul rus GAZ, acesta fiind cel mai recent obstacol in calea eforturilor de un an ale producatorului de automobile german de a-si inceta operatiunile in Rusia, transmite Reuters.

- Comisia Europeana indeamna Republica Moldova sa inghețe activele rusești de pe teritoriul nostru, pentru ca ulterior acestea sa fie folosite pentru reconstrucția Ucrainei, a declarat astazi la Chișinau de Comisarul european pentru justiție, Didier Reynders, in cadrul unui briefing comun cu ministra…