Lovitură pentru mii de șoferi - Un proiect USR înăsprește obligațiile acestora! Sunt anunțate amenzi usturătoare Șapte parlamentari USR au depus, in procedura de urgența la Senat, un proiect care scurteaza de la un an la șase luni perioada in care vehiculele abandonate pot sta in parcarile publice. Inițiativa prevede includerea autoturismelor inmatriculate in strainatate in categoria „vehicule fara stapan”, potrivit Mediafax. Propunerea legislativa modifica Legea 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale. Noțiunea de „vehicul fara stapan” va fi definita… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

