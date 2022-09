Stiri pe aceeasi tema

- O grupare anti-monarhie din Marea Britanie a facut luni apel la deschiderea unei dezbateri privind viitorul institutiei regale. Graham Smith, directorul grupului de presiune Republica, a declarat ca milioane de persoane se opun modului in care a devenit sef de stat Regele Charles III, fara o dezbatere…

- Deși mai sunt doi ani pana la alegerile locale, deja se fac scenarii politice in legatura cu posibilii candidați la Primaria Capitalei. Fostul edil Gabriela Firea ar fi tentata de un nou mandat, dar aceleași scenarii politice il nominalizeaza și pe Alexandru Rafila drept posibil candidat la Primaria…

- In timpul unei conferințe de presa, Joe Biden a fost surprins intreband alte persoane din incapere daca ar trebui sa semneze sau nu un ordin executiv privind avortul, provocand astfel un val de reacții in randul celor care speculeaza cu privire la problemele sale de sanatate, argumentand ca ar fi “inapt…

- Președintele Joe Biden a revenit la Casa Alba dupa ce s-a vindecat de COVID 19. A fost prima apariție publica dupa izolarea obligatorie și dupa tratamentul administrat de echipa medicala. Șeful statului american le-a povestit celor prezenți experiența pe care a avut-o.

- Rezultatele inregistrate la proba scrisa din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice din invațamantul preuniversitar, dupa soluționarea contestațiilor, arata o majorare de 2,05% a notelor mai mari sau egal cu 7 fața de rezultatele inițiale, anunța Ministerul Educației. Fii…

- CFR Cluj o infrunta ACUM pe Pyunik Erevan, in manșa a doua din turul I preliminar al Ligii Campionilor. In turul din Armenia, cele doua au incheiat la egalitate, 0-0. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Casa Alba a creat surprindere miercuri anuntand ca, din cauza coronavirusului, presedintele Joe Biden va "minimiza contactele" pe parcursul vizitei sale in Israel si in Arabia Saudita, unde va avea intre altele o intalnire controversata cu printul mostenitor Mohammed Bin Salman, relateaza AFP.…

- Joe Biden a fost intrebat, luni, daca va vizita Ucraina, avand in vedere ca in aceasta saptamana, liderul american va fi prezent in Europa pentru a participa la reuniunea G7 și summitul NATO. Președintele de la Casa Alba se numara printre puținii lideri occidentali care nu au vizitat țara invadata de…