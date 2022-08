Lovitură de teatru. ÎPS Teodosie i-a îngenunchiat pe polițiști: ”Să nu mai înghită ce nu e legal!” Inalt Prea Sfinția Sa Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, a reușit o victorie zdrobitoare in instanța, anuland amenda data de polițiști pentru ieșirea din izolarea impusa in mod aberant și nejustificat din timpul pandemiei. IPS Teodosie le transmite, acum, polițiștilor, ca nu trebuie ”sa mai inghita” ceea ce nu e legal și sa nu se mai lase […] The post Lovitura de teatru. IPS Teodosie i-a ingenunchiat pe polițiști: ”Sa nu mai inghita ce nu e legal!” first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tanara care, la inceputul lunii iunie, a lovit mortal cu masina o fetita de patru ani, in judetul Iasi, a fost trimisa in judecata doar pentru conducerea unui vehicul fara permis de conducere. Procurorii au clasat cauza in privinta uciderii din culpa, considerand ca nu ar fi putut evita accidentul…

- Companiile rusești de stat Rosneft și Gazprom vor putea sa livreze petrol catre terțe țari in cadrul unei ajustari a sancțiunilor Uniunii Europene convenite de statele membre in aceasta saptamana, care vizeaza limitarea riscurilor la adresa securitații energetice globale, scrie Reuters. Fii…

- Uniunea Europeana va modifica, miercuri, sanctiunile impuse Rusiei, prin autorizarea deblocarii unor fonduri apartinand unor mari banci rusesti, proces de care ar putea fi nevoie pentru a reduce blocajele aparute in comertul mondial cu alimente si ingrasaminte, arata un document de lucru consultat…

- Programata pentru marți, urmatoarea licitație a companiei egiptene GASC (compania de stat pentru achiziții de alimente) va avea loc fara participarea graului rusesc și european, au declarat experții pieței cerealelor pe canalele lor de Telegram. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Alex Bodi a scapat deocamdata de procesul in care era judecat șantaj și trafic de persoane. Tribunalul din Gorj a retrimis dosarul la DIICOT Craiova, pentru ca nu avea probe insuficiente pentru a fi judecat. Alex Bodi este in vacanța pe Coasta de Azur, alaturi de cei dragi, iubita Ema Uta și cele…

- Rubla ruseasca a recuperat marti pierderile initiale, apreciindu-se pana la un curs de 61 de ruble pentru un dolar, in conditiile in care restrictiile asupra miscarilor de capital au contracarat ingrijorarile cu privire la noile sanctiuni europene impuse Rusiei, transmite Reuters, conform AGERPRES.…

- Claudiu Keșeru (35 de ani) este MVP-ul cu care Aradul vrea sa dea lovitura in noul sezon competițional de Liga 1 Umilit și mazilit din echipa de Gigi Becali, Claudiu Keșeru a trait o adevarata drama fotbalistica in ultimele luni. Exclus din lot de patron, in ciuda insistențelor lui Toni Petrea, Keșeru…

- CSA Steaua, club caruia FRF nu i-a permis sa participe la barajul pentru promnovarea in Liga 1, a dat in judecata Federația Romana de Fotbal și așteapta un verdict favorabil la TAS. Forul elvețian se va pronunța astazi, cu o zi inaintea manșei tur a barajului, iar o decizie in favoarea „militarilor”…