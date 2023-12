Stiri pe aceeasi tema

- Azi, in plenul Parlamentului, va fi propusa pentru funcția de guvernator al Bancii Naționale a Moldovei candidatura Ancai Dragu, care a activat anterior in cadrul Bancii Naționale a Romaniei. Anunțul a fost facut cu puțin timp in urma de deputatul PAS Radu Marian. {{721323}}"Anca Dragu are o experiența…

- In plenul Parlamentului, va fi propusa astazi pentru funcția de guvernator al Bancii Naționale a Moldovei candidatura Ancai Dragu, dupa ce Octavian Armașu a fost demis ieri. Anunțul a fost facut de catre deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Radu Marian.

