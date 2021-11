Lotul 2 al autostrăzii Sebeș-Turda va fi deschis începând de mâine, 30 noiembrie Autostrada Sebeș – Turda va fi deschisa maine, 30 noiembrie, dupa finalizarea unor lucrari, dar cu restricție de circulație pe o porțiune de 1 km, unde se va merge pe o singura banda, a anunțat luni Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor. Lotul 2 Sebes-Turda are o lungime de 24,25 km si va lega Alba Iulia Nord si Aiud. „Am fost sa verific personal ce se intampla pe lotul 2 din autostrada Sebeș – Turda. Azi dimineața i-am chemat la minister pe cei care se ocupa direct, beneficiarul, CNAIR. Avand in vedere ca mai sunt cateva lucruri minore care pot fi terminate pana maine. Maine dupa-masa se… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autostrada Sebeș – Turda va fi deschisa maine, 1 decembrie, dupa finalizarea unor lucrari, dar cu restricție de circulație pe o porțiune de 1 km, unde se va merge pe o singura banda, a anunțat luni Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor. Lotul 2 Sebes-Turda are o lungime de 24,25 km si va lega Alba…

- Circulația pe autostrada A10 Sebeș-Turda, lotul 2, va fi DESCHISA MARȚI, 30 noiembrie: Ce spune ministrul Transporturilor Circulația pe autostrada A10 Sebeș-Turda, lotul 2, va fi DESCHISA MARȚI, 30 noiembrie: Ce spune ministrul Transporturilor Lucrarile la cei circa 25 de kilometri ai Lotului 2 din…

- Sorin Grindeanu va verifica in weekend lotul 2 al Autostrazii Sebeș-Turda: „Daca nu exista pericol, vom da drumul circulatiei” Lotul 2 al Autostrazii A10 Sebes-Turda, intre Alba Iulia și Aiud, va fi dat in folosinta, daca nu exista pericol, chiar daca pe un kilometru sau doi se va circula pe un singur…

- VIDEO| Cum arata autostrada A10 Sebeș-Turda, ultimele segmente care urmeaza sa fie deschise circulației in luna decembrie 2021 Cum arata autostrada A10 Sebeș-Turda, ultimele segmente care urmeaza sa fie deschise circulației in luna decembrie 2021 Reporterii de la ziarulunirea.ro au filmat astazi segmentul…

- Pistol a spus pentru prima data ca acest lot cu probleme, ultimul ramas in executie din A10, va fi inaugurat in 2021.Autoritatile locale ar dori ca evenimentul sa aiba loc de Ziua Nationala a Romaniei, pe 1 decembrie. "Sunt astazi aici pentru a vedea care este stadiul lucrarilor pe lotul 2 al autostrazii…

- FOTO, VIDEO| Beniamin Todosiu, deputat USR de Alba: Lotul II al Autostrazii Sebeș – Turda va fi deschis circulației cel tarziu in luna decembrie a acestui an Lotul II al Autostrazii Sebeș – Turda va fi deschis circulației pana in luna decembrie a acestui an, intarzierile de pe acest tronson fiind deblocate…

- VIDEO Beniamin Todosiu: Lotul II al Autostrazii A10, intre Alba Iulia și Aiud, va fi deschis circulației cel tarziu in decembrie Lotul II al Autostrazii A10 Sebeș – Turda, intre Alba Iulia și Aiud, va fi deschis circulației pana in luna decembrie a acestui an, susține deputatul USR de Alba, Beniamin…

- VIDEO| Trafic INFERNAL intre Alba Iulia Nord și Aiud, cu o zi inainte de Untold. Se circula bara la bara Trafic INFERNAL intre Alba Iulia Nord și Aiud, cu o zi inainte de Untold. Se circula bara la bara Traficul pe porțiunea dintre Alba Iulia Nord și Aiud este infernal chiar cu o zi inainte de inceperea…