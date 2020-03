Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte al Romaniei, Traian Basescu, a ironizat-o pe Gabriela Firea pe subiectul capacitatii sale de a conduce Primara Generala. In replica, Firea a spus ca nu primeste niciun sfat de la cineva implicat doar in scandaluri.

- Cristi Borcea (49 de ani) exclude categoric o eventuala revenire in fotbal, dar iși aduce aminte cu nostalgie de perioada petrecuta la Dinamo. Fostul finanțator din „Ștefan cel Mare” a vorbit despre celebra replica rostita in 2002, in urma cu 17 ani: „Lasați-ne sa ne pregatim de Champions League. „Eu…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, a spus, la Universitatea de Vara „Tusvanyos“ de la Baile Tusnad, ca pentru maghiari Centenarul Marii Uniri nu reprezinta „un moment festiv”. Orban a pledat pentru un Tinut Secuiesc tot mai puternic. „Acum o suta de ani, Romania a intrat in epoca moderna. (…) Intelegem…

- Iulia Albu și Carmen Bruma au avut un schimb de replici neașteptate pe Instagram, in fața fanilor. Totul a pornit de la rochia purtata de Carmen la Gala Unica 2019, rochie care a facut senzație in mediul online. Rochia neagra, cu spatele decupat, purtata de Carmen Bruma a fost un omagiu adus actriței Mireille…