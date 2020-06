Lora este însărcinată? Anunțul făcut de vedetă, din Bali Lora și iubitul ei, Ionuț Ghenu, sunt in continuare blocați in Bali, unde au mers in vacanța in perioada in care a izbucnit pandemia de coronavirus. Cei doi au intrat in direct in emisiunea lui Catalim Maruța, de pe Pro TV, unde au povestit prin ce aventuri au trecut pe acea insula. La un moment dat, Maruța l-a felicitat pe Ghenu pentru ca va fi tata: „Felicitari, ca o sa fii tata. Mi-a zis Lora”. In acel moment Lora a incercat sa duca discuția in alta direcție. La scurt timp, in platou a aparut și Iulia Albu care i-a felicitat pe cei doi. Atunci, Catalin Maruța a precizat ca a fost o gluma, iar… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Felicitari, ca o sa fii tata. Mi-a zis Lora”, i-a spus Catalin Maruța lui Ionuț Ghenu. Acesta, insa, nu a reacionat și a dus conversația in alta direcție. Ulterior, in emisiune și-a facut apariția și Iulia Albu, care i-a felicitat pe cei doi. Dar… Catalin Maruța a susținut ca Lora nu este…

- Kate Middleton a facut publice cateva fotografii pe care le-a realizat cu ocazia Zilei Tatalui. In imagini apar cei trei copii ai ei, Prinții George și Prințesa Charlotte, impreuna cu tatal lor, Prințul William. Pozele au fost facute publice cu ocazia zilei de naștere a lui William, care duminica a…

- Brigitte și Florin Pastrama vor deveni parinți, la cateva luni dupa ce fosta soție a lui Ilie Nastase a pierdut o sarcina, potrivit VIVA! Vedeta mai are doi copii, un baiat și o fata, din casniciile anterioare. In urma cu doar cateva luni, Brigitte Pastrama a apelat la fertilizarea in vitro pentru a…

- Andra este una dintre cele mai iubite artiste din Romania, iar aparițiile ei in public sunt intotdeauna impecabile. Cu toate astea, interpreta nu are o reținere in a se afișa nemachiata, atunci cand se afla in timpul liber, impreuna cu familia ei. Așa s-a intamplat și acum, cand cantareața a postat…

- Lora și Ionuț Ghenu au plecat in vacanța in Bali fara sa se gandeasca nicio secunda la ce ar urma sa pațeasca. Aveau bilet de intoarcere pe data de 7 aprilie, insa toate zborurile au fost blocate din cauza coronavirusului și au ramas izolați in Bali. In urma cu o saptamana, Lora a precizat ca vor ramane…