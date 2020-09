Saptamana a inceput luni la Bruxelles cu o intalnire intre vicepresedinele Comsiei Europene (CE) Maros Sefcovic si ministrul britanic de stat Michael Gove. In centrul discutiilor lor se afla foarte controversatul proiect de lege, aflat in curs de examinare in Parlamentul britanic, care pune in discutie anumite angajamente pe care Guvernul Johnson si le-a asumat in acordul care a incadrat plecarea Regatului Unit din Uniunea Europeana (UE) la 31 ianuarie. Furiosi din cauza acestei rasturnari, care incalca potrivit insusi Guvernului britanic dreptul international, europenii au dat Londrei un ultimatum…