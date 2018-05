Stiri pe aceeasi tema

- Londra a cerut "de urgenta" informatii Teheranului cu privire la arestarea unui barbat cu dubla cetatenie, britanica si iraniana, si a unei studente iraniene, angajata la British Council, a anuntat miercuri Ministerul de Externe britanic, relateaza AFP.

- Londra a cerut "de urgenta" informatii Teheranului cu privire la arestarea unui barbat cu dubla cetatenie, britanica si iraniana, si a unei studente iraniene, angajata la British Council, a anuntat miercuri Ministerul de Externe britanic, relateaza AFP. Mahan Abedin, analist de politica iraniana, care…

- O organizație din Marea Britanie susține ca Guvernul ar trebui sa acorde cate 10.000 de lire sterline fiecarui cetațean sub 55 de ani, ceea ce ar oferi un trai mai bun celor care caștiga puțin și le-ar da posibilitatea sa se pregateasca profesional pentru slujbe mai bune și mai bine platite. Potrivit…

- Un medicament utilizat pentru tratarea carcinomului pulmonar, altul decat cel cu celule mici, poate sta la baza unei noi terapii tintite pentru miile de paciente diagnosticate cu cancer mamar, conform concluziilor unui studiu citat luni de Press Association. Oamenii de stiinta din cadrul Institutului…

- Fetele care incep sa utilizeze retelele de socializare de la varste fragede tind sa fie mai nefericite pe perioada adolescentei, conform unui nou studiu realizat in Marea Britanie, citat marti de Press Association. Media de socializare ar avea un impact negativ mai mare asupra starii de bine a fetelor,…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a afirmat, în gluma, ca ar fi fost bine pentru Marea Britanie ca el sa fi fost prim ministru, relateaza Press Association, citat de Agerpres.

- Cantareata australiana Kylie Minogue va sustine un turneu in Marea Britanie si Irlanda in cea de-a doua parte a anului, informeaza joi Press Association. Artista, cunoscuta pentru spectacolele extravagante si vestimentatiile impresionante, va porni in turneu in septembrie si octombrie, pentru promovarea…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, marti, la Senat, ca scaderea burselor nu afecteaza țara noastra, el amintind ca tara noastra a imprumutat doua miliarde de euro de pe pietele externe, ceea ce arata „foarte clar”, in opinia sa, interesul investitorilor. „Teoretic, orice poate sa afecteze,…