- Recuperarea lui Boris Johnson dupa infectia cu coronavirus decurge bine, reiese din spusele tatalui acestuia, care a facut vineri dimineata o scurta declaratie. "Boris Johnson are nevoie de o perioada de readaptare si odihna inainte sa se intoarca la munca", a afirmat Stanley Johnson, preluat de…

- Premierul ”are o dispozitie foarte buna”, a spus purtatorul de cuvant. Citește și WhatsApp introduce o restrictie dura, in contextul crizei COVID-19. Se limiteaza numarul de contacte la care trimitem un mesaj Liderul Partidului Conservator a anuntat pe 27 martie ca a contractat COVID-19,…

- Starea de sanatate a premierului britanic Boris Johnson s-a imbunatatit joi, el fiind transferat de la terapie intensiva, unde era tratat pentru coronavirus, intr-un salon, unde va fi monitorizat atent in continuare in prima faza a refacerii sale, potrivit purtatorului de cuvand al Downing Street, transmite…

- Premierul britanic Boris Johnson ramane la terapie intensiva, starea lui se amelioreaza si se poate ridica in pat, a declarat miercuri ministrul finantelor Rishi Sunak, relateaza Reuters, potrivit AGERPRES.''Cea mai recenta veste din spital este ca premierul ramane in terapie intensiva in…

- Internat luni in spital si transferat in cursul dupa-amiezii la terapie intensiva in urma agravarii simptomelor de COVID-19, Boris Johnson pare sa sufere de o forma destul de grava de coronavirus. Englezii sunt speriați, la fel și Theresa May, care a transmis un mesaj de susținere pe internet pentru…

- Premierul britanic Boris Johnson, diagnosticat cu COVID-19, a fost mutat la terapie intensiva luni seara, dupa ce starea i s-a inrautațit, transmite BBC. Premierul britanic, 55 de ani, a fost internat duminica seara intr-un spital din Londra dupa ce timp de zece zile a avut simptome persistente, inclusiv…

- Premierul britanic Boris Johnson, diagnosticat cu noul coronavirus, a fost transferat la terapie intensiva, din cauza deteriorarii starii de sanatate, anunta Guvernul de la Londra, transmite Mediafax.Premierul Boris Johnson a fost transferat la terapie intensiva in contextul deteriorarii starii…

- Boris Johnson a ajuns pe mana medicilor dupa ce starea sa nu s-a ameliorat in ultimele 10 zile. Din contra, premierul britanic are in continuare simptome specifice COVID-19, in special febra, mai arata sursa citata.Acum 10 zile, premierul britanic a anuntat pe Twitter ca are simptome usoare de COVID-19…