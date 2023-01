Dezvoltatorii au livrat anul trecut aproximativ 100.000 de metri patrați de spații de retail, 80% reprezentand parcuri de retail, București, Timișoara, Pitești, Turda, Baia Mare, Slatina, Miercurea Ciuc fiind printre orașele care au beneficiat de astfel de investiții. Livrarile vor crește semnificativ in 2023, in condițiile in care in prezent peste 230.000 de metri de patrați spații de retail sunt in construcție și au ca termen de livrare finalul anului, reprezentand un maxim al ultimilor șase ani, potrivit datelor companiei de consultanța imobiliara Cushman & Wakefield Echinox. In ultimul trimestru…