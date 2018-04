Liviu Dragnea pregateste un miting urias pentru sustinerea familiei traditionale

Stiri pe aceeasi tema

- "E alta demagogie, un milion de oameni in strada pentru familie. Mai, Dragnea, 90% suntem familisti! Care cu o nevasta, care cu doua la viata lui, care cu cinci, dar traim familii normale, cu barbat si femeie. Pentru ce ii trebuie un milion de oameni? E ridicol, astia nu au idei", a declarat Traian…

- Social-democrații reuniți in ședința Comitetului Executiv, au decis organizarea unui miting de amploare in cursul lunii mai. Tema urmeaza a fi stabilita, fiind lansate oficial, in acest moment, doua variante: sarbatorirea Centenarului sau referendumul pentru revizuirea Constituției in sensul redefinirii…

