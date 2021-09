Stiri pe aceeasi tema

- La nici un an de la alegerile locale, Capitala este paralizata in mare masura de conflictele politice din tabara fostilor aliati, PNL si USR-PLUS. Aparent surprinzator, cei mai relaxati sunt primarii care au facut sau fac parte din tabara PSD – Negoita, Baluta, Popescu Piedone. Aparent surprinzator,…

- Liderul PSD București, Gabriela Firea, anunța faptul ca a fost inaintata cererea pentru instalarea corturilor unde vor fi stranse semnaturi pentru referendumul de demitere a primarului Clotilde Armand. ”Am depus solicitare pentru instalarea corturilor unde vom stange semnaturile necesare Referendumului…

- Noi imagini cu frauda sin Sectorul 1 au fost difuzate, luni seara, de Romania TV. In inregistrari se observa cum, la indicațiile unui procuror, șeful Biroului Electoral din Sectorul 1, un individ scoate din sala de depozitare a voturilor, un sac. Pe de alta parte, procurorul umbla…

- Atunci cand vine vorba despre a face comedie, romanii sunt foarte inventivi. Un exemplu recent este incidentul aviatic care a avut loc joi deasupra Capitalei. Fiindca s-a terminat cu bine și nu a avut loc nicio tragedie, asta datorita pilotului profesionist și a celor doi polițiști care s-au mobilizat…

- Arena EVZ Play de joi a dat informatii de ultima ora despre modul cum s-au furat alegerile de la Sectorul 1. Robert Turcescu și invitații sai au anunțat cifrele exacte pe care Mirel Curea le-a aflat asa cum apar scrise in dosarul procurorilor care investigheaza acest caz de frauda electorala.…

- Lupta pentru sefia organizatiilor PNL arata ca unii liberali sunt dispusi sa apeleze la toate mijloacele pentru ca politicianul pe care il sustin sa fie ales. Acest lucru poate fi vazut si la Sectorul 5, acolo un au iesit la iveala inregistrari cu promisiuni financiare pentru membrii care l-ar vota…

- Mircea Draghici, fost deputat și trezorier al PSD pe vremea lui Liviu Dragnea, a fost condamnat, printr-o sentința definitiva, la 5 ani de inchisoare cu executare de Inalta Curte de Casație și Justiție,...

- Un barbat in varsta de 31 de ani a fost prins, marti, de politisti in momentul in care sustragea mai multe portofele dintr-un vestiar aflat intr-un centru comercial din Sectorul 3, a informat, miercuri, Politia Capitalei.