- Comandantul unei militii rusesti care in aceasta saptamana a efectuat un raid intr-o regiune de frontiera rusa a declarat miercuri ca grupul sau va lansa in curand mai multe incursiuni pe teritoriul rusesc, relateaza Reuters.Denis Kapustin, comandantul Corpului Voluntarilor Rusi (RDK), a vorbit cu…

- Miercuri, 17 mai, Rusia a emis un mandat de arestare pe numele ucraineanului Iuri Denisov in calitate de complice la atacul cu explozibili care l-a ucis, duminica, 2 aprilie, pe bloggerul militar rus Maxim Fomin, cunoscut sub numele de Vladlen Tatarski , transmite EFE. „In urma unei serii de investigatii,…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat intr-un interviu ca tara sa are nevoie de mai mult timp pentru a lansa mult asteptata contraofensiva impotriva Rusiei, intrucat armata inca mai are nevoie de o parte din ajutorul occidental promis, relateaza BBC. ”Cu (ceea ce avem) putem merge mai…

- Guvernul Rusiei este cel care a organizat in noaptea de marti spre miercuri atacul cu drone deasupra complexului Kremlinului din centrul Moscovei , de care acuza Ucraina, ”in intentia de a aduce razboiul in fata populatiei ruse si de a crea conditiile pentru o mobilizare sociala mai ampla” in tara,…

- Ucraina nu are ”nimic a face” cu atacul cu drone de la Kremlin, da asigurari miercuri, intr-un mesaj transmis unor jurnalisti, un consilier al presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Mihailo Podoliak, relateaza AFP si CNN. Ucraina nu are cunostrinta de vreun atac cu drone la Kremlin, in Moscova,…

- Rusia susține ca Ucraina a incercat un atac cu drone asupra Kremlinului, in cursul nopții de 2 spre 3 mai 2023, dar ca acest atac a eșuat. Rusia susține ca pregatește represalii impotriva Ucrainei, drept raspuns la atacul care urma sa loveasca palatul Kremlinului din Moscova. Rusia susține ca acest…

- Rusia ii va deporta pe locuitorii celor patru regiuni ucrainene anexate ilegal de Moscova la 30 septembrie 2022 - Donetk, Lugansk, Herson si Zaporojie - daca acestia nu adopta cetatenia rusa, potrivit unui decret promulgat joi de presedintele rus, Vladimir Putin, care a vizitat recent pentru a doua…

- Potrivit decretului semnat de președintele rus Vladimir Putin, ucrainenii din teritoriile ocupate care aleg sa iși pastreze cetațenia ucraineana pot fi deportați dupa 1 iulie 2024, informeaza Kyiv Independent.Cetatenii straini si apatrizii care locuiau in regiunile ocupate Donetk, Lugansk, Herson si…