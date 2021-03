Stiri pe aceeasi tema

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghita, a afirmat ca lista de asteptare pentru vaccinarea anti-Covid-19 va fi disponibila pe platforma din 15 martie, iar persoanele care se vor inscrie vor fi anuntate in momentul in care apare un loc liber si vor avea la dispozitie 24 de ore pentru…

- Din data de 15 martie cei care vor dori sa se vaccineze intr-un anumit centru vor avea la dispoziție o lista de așteptare și vor fi notificați prin SMS și e-mail cand se elibereaza locuri, a anunțat, marți, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare anti-Covid, Valeriu Gheorghița. „Lista de așteptare…

- CUM te poți inscrie pe lista de așteptare din platforma de programare pentru vaccinare COVID-19, din 15 martieȘeful comitetului de coordonare a campaniei de vaccinare a mai explicat cum se vor putea inscrie pentru vaccinarea impotriva COVID-19 pe lista de așteptare care va exista in doua saptamani,…

- CUM te poți inscrie pe lista de așteptare din platforma de programare pentru vaccinare COVID-19, din 15 martieȘeful comitetului de coordonare a campaniei de vaccinare a mai explicat cum se vor putea inscrie pentru vaccinarea impotriva COVID-19 pe lista de așteptare care va exista in doua saptamani,…

- CUM te poți REprograma pe platforma de vaccinare. La ce trebuie sa fii atentValeriu Gheorghița a anunțat ca, in condițiile in care a crescut numarul de doze, este teoretic posibil ca o persoana deja programata sa se reprogrameze.„Editarea din contul de pe platforma a programarii inițiale este posibila”,…

- Persoanele din etapa a treia a vaccinarii anti-COVID-19 (populatia generala) se pot programa pe platforma online dedicata acestui proces dupa data de 15 martie, inocularea vaccinului pentru acestea urmand sa aiba loc cel mai probabil in aprilie, a declarat, duminica, Valeriu Gheorghita, coordonatorul…

- Etapa a treia a campaniei de vaccinare, care cuprinde populația generala este estimata sa inceapa in luna aprilie, a spus medicul Valeriu Gheorghița. Coordonatorul campaniei naționale de vaccinare impotriva COVID-19, medical Valeriu Gheorghița, a declarat, vineri seara, ca a treia etapa a vaccinarii…

- Romanii care doresc sa se vaccineze impotriva Covid-19, dar nu mai au locuri libere la dispoziție in platforma oficiala de programare, vor avea in curand posibilitatea sa se inscrie pe o lista de așteptare. Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghita, a explicat, marți, ca in momentul in…