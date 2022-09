Stiri pe aceeasi tema

- Indicele paneropean Stoxx 600 a scazut cu 2,3% si toate sectoarele si bursele majore au avut o evolutie negativa. Cel mai mare declin a fost consemnat de actiunile companiilor din sectorul petrolului si gazelor, de peste 5%. Indicele DAX al burseri din Frankfurt a coborat cu 1,97%, FTSE 100 al bursei…

- Inflatia din Regatul Unit a scazut usor in august, dar la nivelul de 9,9% in termeni anuali a ramas cu mult peste tinta de 2% a bancii. Energia si alimentele au inregistrat cele mai mari cresteri de preturi, dar inflatia de baza, care exclude aceste componente, este inca la 6,3% pe o baza anuala. BOE…

- Cu un cumul istoric de crize in zona euro, cu inflatie record si cu euro la un nivel scazut istoric fata de dolar, BCE este obligata ca saptamana aceasta sa ia o decizie istorica si sa duca dobanda de politica monetara in sus intr-un salt fara precedent.

- Familiile ingrijorate și firmele din Marea Britanie avertizeaza ca nu vor reuși sa treaca iarna fara ajutor din partea guvernului, din cauza creșterii dramatice a costurilor la energie. Acest lucru genereaza provocari enorme pentru viitorul prim-ministru, al carui nume va fi anunțat azi la Londra, scriu…

- Indicele DAX al bursei din Frankfurt a crescut cu 3,27%, Cac 40 al bursei din Paris cu 2,21%, iar FTSE 100, al bursei din Londra, cu 1,87%. FTSE MIB al bursei din Milano a urcat cu 2,9%. Componenta auto a indicelui Stoxx 600 a crescut cel mai mult, intre componentele infdustriale, cu 3,8%. Economia…

- Dolarul a atins luni un nou maxim din ultimii 20 de ani, alimentat de comentariile ferme ale presedintelui Rezervei Federale, Jerome Powell, referitoare la majorarea dobanzilor, dar a fost tinut sub control de euro, care a fost sustinut de asteptarile tot mai mari de crestere a dobanzilor de catre…

- Volumul vanzarilor cu amanuntul a scazut cu 0,1% comparativ cu cel din luna mai, a anuntat vineri Oficiul National de Statistica. Economistii chestionati de Reuters se asteptau la o scadere lunara de 0,3%. ”Dupa luarea in considerare a cresterii preturilor, vanzarile cu amanuntul au scazut usor in iunie…

- Inflatia britanica a preturilor de consum a atins in luna mai un maxim din ultimii 40 de ani de 9,1%, preturile la alimente si bauturi avansand cu 8,6%, iar Banca Angliei se asteapta ca rata anuala a IPC sa depaseasca 11% in octombrie, cand va intra in vigoare o crestere de 40% a tarifelor reglementate…