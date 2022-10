Stiri pe aceeasi tema

- Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, Direcției Generale Urmarire Penala a IGP, de comun cu Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), au reținut un barbat pentru șantajarea unei femei cu publicarea imaginilor intime.

- O femeie in varsta de 33 de ani a fost injunghiata in spate cu o secera de catre concubinul ei. Incidentul a avut loc in data de 10 octombrie, intr-o gospodarie din satul Fintinița, raionul Drochia.

- Lino Golden poate sa se declare un barbat implinit! Cantarețul are o cariera de succes in lumea muzicii, dar și o iubita care intoarce toate privirile. Cei doi au fost surprinși de paparazzi Spynews.ro la mall, de ziua lui Lino, iar iubita lui a ales o ținuta care atragea atenția oamenilor. Cum s-a…

- Lino Golden și-a sarbatorit ziua de naștere alaturi de cei dragi, iar iubita lui i-a facut un cadou cu totul special. Cei doi s-au pozat intr-o ipostaza provocatoare și au postat imaginile pe rețelele de socializare.

- Un barbat din Zlatna a baut și apoi și-a luat iubita la bataie: A alungat-o din casa și a amenințat-o Un barbat din Zlatna a baut și apoi și-a luat iubita la bataie: A alungat-o din casa și a amenințat-o La data de 16 septembrie 2022, Poliția orașului Zlatna a fost sesizata de catre o femeie de 30 de…

- Un barbat a fost arestat preventiv pentru 30 de zile de catre Tribunalul Constanta, dupa ce si-a agrest iubita, iar apoi a injunghiat-o cu o foarfeca in zona spatelui, fapta avand loc intr-un camping din Eforie Nord. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Un barbat aflat in vacanța cu iubita in campingul de la Eforie Nord s-a imbatat, a devenit violent și a injunghiat-o cu o foarfeca in spate, provocandu-i rani ce i-au pus in pericol viața. Suspectul a fost arestat preventiv pentru tentativa de omor, anunța, joi, Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta.

- Barbat de 35 de ani, și-a agresat și amenințat iubita de 17 ani. S-a ales cu ordin de protecție și dosar penal Barbat de 35 de ani și-a agresat și amenințat iubita de 17 ani. S-a ales cu ordin de protecție și dosar penal La data de 27 iulie 2022, in jurul orei 11.30, Poliția Orașului Teiuș a fost sesizata…