Linii Telverde destinate informării derulării anului școlar/universitar Ministerul Educației și Cercetarii faciliteaza accesul rapid la informații tuturor celor interesați de contextul educativ și sanitar in care se va desfașura activitatea didactica in anul școlar/universitar 2020-2021. Prima linie Telverde – 0800 67 20 31 – va fi pusa la dispoziția elevilor, studenților și parinților, in vederea obținerii de informații privind reluarea/desfașurarea procesului instructiv-educativ. A doua linie Telverde – 0800 67 20 32 – va fi destinata reprezentanților unitaților de invațamant preuniversitar de stat și administrației publice locale, cu scopul de a oferi consultanța… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

