Limonada de lavandă. Tratează durerile de cap, insomnia, depresia, anxietatea și scade tensiunea arterială Stresul este aproape imposibil de evitat intrucat este peste tot: acasa, la birou, de fiecare data cand conduci in aglomerație etc. Anxietatea este deja o afecțiune comuna in zilele noastre iar unele persoane se lupta zilnic cu durerile de cap. Cum se putem descurca cu anxietatea? Unii beau o cafea, alții aprind o țigara sau consuma bauturi alcoolice. Aceste obiceiuri ofera o soluție temporara dar nu rezolva problema pe termen lung. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum facem un concediu reușit cu bani puțini! Oferta de nerefuzat la President Hotel & Resort**** din Baile… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Crocanti si racoritori, castravetii sunt ingredientul nelipsit al salatelor. Ii poti consuma ca atare sau blenduiti, pentru a-i transforma in sucul de castravete. Varianta lichida reprezinta o bautura nutritiva perfecta, daca vrei sa scapi de kilogramele in plus. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta…

- Crocanti si racoritori, castravetii sunt ingredientul nelipsit al salatelor. Ii poti consuma ca atare sau blenduiti, pentru a-i transforma in sucul de castravete. Varianta lichida reprezinta o bautura nutritiva perfecta, daca vrei sa scapi de kilogramele in plus. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta…

- Remediu natural pregatit in casa- Sirop de menta. Ajuta digestia, calmeaza durerile, reduce tensiunea arteriala. Vezi cum se prepara Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum facem un concediu reușit cu bani puțini! Oferta de nerefuzat la President Hotel & Resort**** din Baile Felix…

- Vindeca durerile articulare, durerile musculare, tusea, raceala și chiar albesc pielea! Vara, frunzele de hrean pot fi folosite proaspete. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum facem un concediu reușit cu bani puțini! Oferta de nerefuzat la President Hotel & Resort**** din Baile…

- Maghiranul un leac pentru tulburarile digestive si pentru malnutritia la copii. Trateaza gripa si oreionul. Ingrediente: Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum facem un concediu reușit cu bani puțini! Oferta de nerefuzat la President Hotel & Resort**** din Baile Felix In medicina…

- Durerile de rinichi și pancreatice sunt tulburatoare? Simți constant amaraciune in gura? Acest remediu natural iți va reda sanatatea. Compoziția sa unica poate trata rinichii, pancreasul, ficatul și multe altele. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum facem un concediu reușit cu…

- Organismul uman este un mecanism incredibil de complex și cu adevarat ingenios. Ochii, urechile, rinichii, plamanii, glandele endocrine – principalele organe vitale au propria lor pereche, ceea ce permite, in caz de deteriorare a unuia dintre ele, transferul sarcinii celuilalt. Profita acum : Oferta…

- Ciuboțica-cucului (Primula officinalis) este o planta calmanta, cu efecte sedative blande și tranchilizante. Tonifiaza inima, liniștește nervii, ușureaza durerile de cap, curața sangele, trateaza bolile pulmonare și implicit calmeaza durerile de guta, artrita și reumatism. Profita acum : Oferta de nerefuzat…