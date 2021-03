Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul de coordonare a vaccinarii anunta marti ca 59.522 persoane cu varsta de peste 55 de ani, programate la vaccinare cu AstraZeneca, dupa ce a fost eliminata limita de varsta. ”Din momentul ridicarii restrictiei de varsta pentru administrarea vaccinului produs de AstraZeneca, 59.522…

- Autoritațile au luat decizia renunțarii la limita de varsta pentru administrarea vaccinului produs de compania AstraZeneca, anunța, luni, reprezentanții Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV),astfel ca și cei peste 55 de ani pot folosi serul.…

- Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva Covid-19 (CNCAV) a anunțat ca marți au fost vaccinați peste 38.000 de romani și au fost inregistrate 129 de reacții adverse. DOCUMENTUL poate fi citit AICI Un numar de 37.216 de persoane au primit prima doza…

- Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva Covid-19 (CNCAV) a anunțat sambata ca in ultimele 24 de ore au fost vaccinate 15.704 persoane și au fost raportate 1126 de reacții adverse. Astfel, au fost vaccinate cu prima doza 15.074 de persoane, iar cu a doua…

- Vaccinarea impotriva COVID-19 cu serul produs de AstraZeneca incepe, luni, in Romania, la persoane cu varsta intre 18 si 55 de ani. Peste 142.000 de oameni s-au programat deja pentru a fi imunizate cu acest vaccin, in cele 180 de cabinete de vaccinare deschise special in acest scop. Intervalul recomandat…

- Polonia a ridicat la 65 de ani limita maxima de varsta a persoanelor carora li se poate administra vaccinul anti-COVID-19 de la AstraZeneca, a anuntat vineri ministrul responsabil cu programul de vaccinare, Michal Dworczy, transmite Reuters, potrivit AGERPRES. Citește și: Joe Biden trage semnalul…

- Programarile pentru vaccinarea cu AstraZeneca a inceput, miercuri, 10 februarie, iar autoritațile anunța ”un maraton” al inscrierilor la vaccinare, media fiind de 16.000 de persoane pe ora. Intre 15.30 si 16.30 s-au programat aproape 64.000 de persoane. Noile cabinete pentru administrarea vaccinului…