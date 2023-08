Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 22 iunie, președintele Parlamentului, Igor Grosu a ieșit sa discute cu agricultorii , care protesteaza in aceste momente in fața Parlamentului. Update: Imbranceli intre agricultorii care protesteaza in fața Parlamentului și Președinției, și carabinieri. Poliția le cere fermierilor sa deblocheze…

- La aproape un an de la obținerea de catre Republica Moldova a statutului de țara candidata la Uniunea Europeana, țara noastra a reușit sa implementeze pe deplin 3 din cele 9 condiționalitați ale Comisiei Europene. Concluzia se regasește in raportul preliminar al UE pe cele 9 condiționalitații fața de…

- Un cetațean strain, care nu deținea acte valabile pentru a intra pe teritoriul Republicii Moldova și care a primit refuz de autorizare a trecerii pe teritoriul țarii noastre, a sarit de pe trapa avionului. Incidentul a avut loc noaptea trecuta, in jurul orei 03:50, pe teritoriul Aeroportului Internațional…

- Parcul Dendrariu a fost fondat in anul 1973 pe locul fostei Gradini Botanice. Inițial, acesta avea o suprafata de 73 de hectare, mai apoi fiind extins pana la 83 de hectare. Astazi, in cadrul parcului exista peste o mie de tipuri de plante care reprezinta majoritatea florei din Republica Moldova, noteaza…

- Decizia Curtii Constitutionale (CC) de a interzice Partidul "SOR" intareste "democratia si statul de drept" in Republica Moldova". Potrivit Infotag, despre acest lucru pe retelele de socializare a scris premierul Dorin Recean. CITESTE SI Gagauzia nu mai are guvernator de la Șor: Evghenia Guțul…

- In ultimele 24 de ore, in punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 64 189 traversari, un numar mai mare fiind consemnat pe sensul de intrare in Republica Moldova – 32 335 traversari persoane. Mai multe traversari au fost ale cetațenilor straini – 34 919, iar traversarile cetațenilor…

- Numarul populației cu reședința in Republica Moldova a constituit la 1 ianuarie 2022 - 2 565 000 de persoane. Iar la 1 ianuarie curent, conform datelor provizorii prezentate astazi de Biroul Național de Statistica, a fost de - 2 512,008 persoane, transmite Noi.md cu referire la jurnal.md. {{683690}}In…

- COLABORARE FRUCTUOASA… Au fost descoperite si confiscate la malul raului Prut, peste 13.000 de pachete cu tigarete de contrabanda, in urma cooperarii dintre politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Falciu si politistii de frontiera din Republica Moldova. Tigarile au fost abandonate…