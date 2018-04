Liga 1, play-out, etapa a 6-a: Concordia Chiajna – FC Voluntari (18.00, Digi, Telekom, Look). Debutul antrenorului Adrian Mutu

Stiri pe aceeasi tema

- LIVETEXT Liga 1, play-out, etapa 2: Sepsi – FC Voluntari (azi, ora 20:45, Digi, Telekom, Look TV). Partida se disputa la Sfantu Gheorghe, in nocturna, cu casa inchisa. Nou-promovata a inchiriat o instalație mobila de iluminat, pentru a marca intr-un mod special prima partida jucata de covasneni in Liga…

- Liga 1, etapa 26. Concordia Chiajna – FC Voluntari (ora 17.30, Digi, Telekomsport, Look). Sezonul regular se incheie cu un ”clasic” ilfovean fara miza. Concordia și FC Voluntari sunt sigure de prezența in play-out și ca nu prea au emoții cu retrogradarea. Cine caștiga iși asigura un spor de liniște…

- Liga 1 FC Voluntari – U Craiova 0-0 / LIVE Penultima etapa din sezonul regulat din Liga 1 iși are debutul in aceasta zi de vineri cu doua partide ce se anunța extrem de tensionate, dar și spectaculoase in același timp. Partida din aceasta seara va alinia doua formații ce se afla la poluri opuse in campionat,…

- Astra a inceput cum nu se putea mai prost pentru ea și s-a vazut condusa din minutul 16, cand Rondon s-a desprins de marcajul lui Dandea și a trimis cu capul in poarta. Giurgiuvenii au egalat 4 minute mai tarziu pentru Balaure, care a plecat bine dintre aparatorii adverși și a inscris. Astra…

- ACS Poli TImisoara - FC Voluntari, de la ora 18:00, in direct pe Digi Sport, Telekom Sport, LOOK TV si LIVE SCORE pe www.prosport.ro. Echipele probabile: ACS Poli Timisoara: Curileac - Straut, Akaki, Melinte, Seroni - Artean, Enescu - Ciucur, Vasvari, Barnoi - Velcota FC…

- Rusescu a negociat cu FC Voluntari, dar prefera sa le ia banii turcilor, chiar daca nu joaca. Raul Rusescu a ajuns la 29 de ani și din vara n-a mai jucat nici un meci oficial, fiind inclus pe lista „indezirabililor” de cei de la Osmanlispor, fiindca a refuzat micșorarea contractului. Raul a fost trimis…

- Echipa de fotbal FC Voluntari a fost invinsa de formatia poloneza Pogon Szczecin cu scorul de 3-2 (1-0), sambata, intr-un meci amical jucat in stagiul de pregatire din Antalya, potrivit paginii de Facebook a clubului ilfovean. Laurentiu Marinescu (57) si Gabriel Deac (76) au marcat pentru…