Liga I revine dupa pauza cauzata de meciurile echipei naționale de fotbal a Romaniei . Etapa a 7-a debuteaza vineri, 16 octombrie, de la ora 21:00 cu meciul FC Argeș – Astra Giurgiu. Capul de afiș al rundei este partida dintre Dinamo și Universitatea Craiova, programata sambata de la ora 21:30, in timp ce epilogul etapei va avea loc luni, intre Academica Clinceni și FCSB, de la ora 21:00. Partidele vor fi transmise in direct de LOOK SPORT / PLUS, DIGI SPORT și TELEKOM SPORT. Programul etapei a 7-a a Ligii 1 Vineri, 16 octombrie Ora 21.00 FC Argeș – Astra Giurgiu Sambata, 17 octombrie Ora 14.00…