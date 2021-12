Stiri pe aceeasi tema

- Liderul suprem al talibanilor Hibatullah Akhundzada a cerut vineri Guvernului, printr-un decret, „sa ia masuri serioase pentru a impune respectarea drepturilor femeilor” in Afganistan, impotriva casatoriei fortate, fara sa mentioneze dreptul la munca sau la educatie, relateaza AFP.

- In timp ce unii spuneau ca era mort, ascuns in Pakistan sau ca traia in clandestinitate in provincia sa Kandahar: misteriosul "lider suprem" al talibanilor, mullahul Hibatullah Akhundzada, a aparut in public pentru prima data de la numirea sa in 2016, a anuntat duminica guvernul taliban al Afganistanului,…

- Liderul suprem al talibanilor, Hibatullah Akhundzada, ale carui interventii publice sunt foarte rare, a cerut noului Guvern taliban sa impuna respectarea legii islamice sharia, in primul sau mesaj de dupa preluarea puterii de catre islamisti, in urma cu peste trei saptamani, relateaza AFP. ”Ii…

