- Majorarea salariului minim cu 41 de lei net este o batjocura si seamana cu promisiunea lui Nicolae Ceausescu din 1989 de a majora veniturile cu 10 lei, pentru a putea sa mai ramana la putere, a declarat, luni, pentru Agerpres, presedintele Sindicatului National al Politistilor si Personalului Contractual…

- Majorarea salariului minim cu 41 de lei net este `o batjocura` si seamana cu promisiunea lui Nicolae Ceausescu din 1989 de a majora veniturile cu 10 lei, pentru a putea sa mai ramana la putere, a declarat, luni, pentru AGERPRES, presedintele Sindicatului National al Politistilor si Personalului Contractual…

- La actiune au participat si sindicalisti de la Penitenciarele Targsor si Ploiesti F. T. Ieri, intre orele 12 si 13, „pe un ger destul de greu de suportat, la o temperatura de -6 grade” – dupa cum ne-a precizat Adrian Grigoroiu, presedintele Sindicatului EQUITAS, din cadrul Penitenciarului de femei…

- Majorarea salariului minim pe economie a fost mult-dezbatuta in ultima perioada. Sindicatele au cerut o creștere mai mare a salariului minim. Patronatele s-au opus, in contextul in care din cauza situației pandemice firmele nu pot suporta creșteri salariale mari. In cele din urma, Guvernul a decis majorarea…

- Premierul Florin Cițu a vorbit, luni seara, dupa ședința de Guvern, despre intalnirea pe care a avut-o cu sindicatele despre creșterea salariului minim. "Am avut o discuție cu sinducatele despre salariul minim. Sindicatele au venit cu o propunere de a crește salariul minim. Am gasit o soluție…

- IMM-urile propun creșterea salariului minim cu 70 de lei, in 2021, pana la 2.300 lei brut. Jianu: ”Cresterea are in vedere rata inflatiei si un procent din productivitatea muncii” Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR) va propune, luni, in cadrul…

- Bugetul de stat poate susține anul viitor o creștere a pensiilor cu cel mult 8-9 procente, au declarat surse guvernamentale pentru ȘTIRIPESURSE.RO. Majorarea va acoperi inflația, au adaugat sursele citate. In ceea ce privește discuțiile privind majorarea salariului minim, Guvernul se afla…

- Violeta Alexandru a declarat, joi, in sedinta de Guvern, ca la nivelul Ministerului Muncii au avut loc trei consultari cu sindicatele si patronatele pentru stabilirea salariului minim. Pe de o parte, patronatele sustin inghetarea salariului minim, pe de alta parte, sindicatele cer cresterea lui. Salariul…