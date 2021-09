Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul separatist si fost lider al guvernului regional catalan Carles Puigdemont, aflat în exil în Belgia din 2017 dupa tentativa de secesiune a Cataloniei din acelasi an, a fost arestat joi în Italia, a anuntat avocatul sau, citat de AFP și Agerpres. "Presedintele…

- Un zbor avand la bord in jur de 170 de pasageri, printre care cetateni americani, britanici si germani, a decolat vineri de la Kabul spre Doha, transmite Reuters, citand o oficialitate din Qatar. Zborul, al treilea inchiriat destinat extragerilor din Afganistan spre Qatar de la sfasitul operatiunii…

- Polițiștii italieni au arestat un barbat de origine romana, acuzat ca a provocat un incendiu soldat cu pagube importante. Romanul a fost prins de oamenii legii in timp ce alimenta cu tufe flacarile in sud-vestul țarii, in zona muntelui Tifata, informeaza publicația Corriere della Sera, citata de Digi24…

- Dupa un an de restructurari masive in nenumarate industrii, printre care și aviația, odata cu relaxarea restricțiilor și reluarea calatoriilor, companiile aeriene se confrunta cu o alta criza fara precedent, de data aceasta una de personal și de comunicare, iar pe alocuri și de aeronave. Drept urmare,…

- Justitia UE a respins vineri o cerere de suspendare a ridicarii imunitatii parlamentare a fostului lider catalan Carles Puigdemont si a altor doi eurodeputati pro-independenta care sunt judecati in Spania, relateaza France Presse, citand un comunicat. "Nu exista niciun motiv pentru a crede…

- Liderul clasamentului FIFA, Belgia, s-a calificat in sferturile Euro 2020 dupa ce a invins Portugalia, campioana en-titre, cu 1-0. Selecționerul „diavolilor rosii“, Roberto Martinez, a dezvaluit cheia succesului dn jocul cu lusitanii. „Am avut o concentrare incredibila si ne-am aparat foarte bine. Am…