Liderul lumii libere | Un editorial de Gabriel Giurgiu, realizatorul emisiunii „Europa Mea”

Stiri pe aceeasi tema

- De-a lungul vremii, am constatat ca sunt total nepriceput in a face previziuni. De cate ori dau eu caștigator vreun candidat la ceva alegeri, pierde cu siguranța. Carevasazica, sunt analistul lui papuc, nu sunt in stare sa fac nicio previziune care sa se adevereasca.

- Caut in DEX. Nimic. Cuvantul nu exista in limba romana. Atunci cum s-ar traduce “Debt Mutualisation”? Ma gandeam sa ii zic “comunizare”, numai ca iar am verificat in DEX și nu se potrivește defel! Comunizare e, carevasazica, “bolșevizare sau propaganda pentru ideologia

- Scene rupte din filme in Bruxelles, dupa ce politia a retinut doua persoane care au intrat in Monetaria Regala a Belgiei, cu gandul de a fura 5 kilograme de monede deteriorate. Una dintre cele doua persoane era un roman!

- „Știți foarte bine ca ieri chiar am rugat jurnaliștii prezenți ca PNL are pregatit un proiect sau ca e pregatit sa faca ceva. Am evocat posibilitate impozitarii pe venit diferențiat sau posibilitatea, ca sa ai o garanție ca banii se duc in interesul copilului, de existența a unor vouchere. Nu am…

- Primii patru ministri propusi in Guvernul Orban 2 au fost audiati, luni, in Parlament, dar numai unul dintre ei a primit aviz pozitiv din partea comisiilor reunite. Este vorba de Nicolae Ciuca, propus la Aparare, in timp ce Costel Alexe, Florin Citu si Marcel Vela au primit aviz negativ.Marcel…

- Liderul interimar al PSD Marcel Ciolacu va avea, luni la Bruxelles, o întrevedere cu președintele Partidului Socialiștilor Europeni Serghei Stanișev. El se va întâlni și cu vicepreședintele executiv al CE Frans Timmermans, precum și cu președintele PE David Sassoli.De la ora 10.00,…

- Presedintele Partidului Miscarea Populara (PMP), Eugen Tomac, a declarat vineri, la Oradea, ca, in urma alegerilor administrative din acest an, PMP va deveni a treia formatiune politica din tara ca numar de alesi locali, scrie Agerpres.„Avem target sa intram in toate consiliile județene, in toate consiliile…

- Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu le-a cerut președinților Camerei Deputaților și Senatului sa sesizeze Curtea Constituționala pentru "caruța de ordonanțe" adoptate marți seara de catre guvern. Tariceanu a spus, de la tribuna Parlamentului, ca parlamentarii ALDE nu vor vota moțiunea de…