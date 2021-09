Stiri pe aceeasi tema

- Liderul istoric al gherilei maoiste peruviene Calea Luminoasa, Abimael Guzman, supranumit „Pol Pot al Anzilor”, a murit sambata la varsta de 86 de ani, in inchisoarea unde isi ispasea condamnarea pe viata, informeaza AFP si Reuters, conform agerpres.ro. „Doctorul Abimael Guzman a murit. Sotia sa a fost…

- Michael Constantine, actorul american cunoscut indeosebi pentru rolul sau din filmul ''My Big Fat Greek Wedding'', a incetat din viata la varsta de 94 de ani, informeaza Reuters joi. Constantine, care a fost distins cu un premiu Emmy pentru rolul de director de scoala pe care l-a interpretat…

- Dan Barna, liderul USR-PLUS, a anunțat pe Facebook ca soția lui tocmai a adus pe lume un baiețel care a primit nota 10 la naștere. Dan Barna are un fiu, iar anunțul a fost facut chiar de politician pe contul personal de Facebook. Soția lui Dan Barna a adus pe lume un baiețel, care a […] The post 10…

- Lidia Bejenaru Botgros, sotia lui Nicolae Botgros, s a stins din viata. Solista de muzica populara a Orchestrei Nationale de muzica populara "Lautarii" s a stins din viata astazi, 26 iulie.Anuntul a fost facut de directorul general Moldova Concert, Andrei Locoman."Lidia Bejenaru Botgros s a retras in…

- Liderul opozitiei venezuelene, Juan Guaido, a anuntat ca barbati inarmati neidentificati l-au ”amenintat” cu arestarea, la domiciliu, iar un purtator de cuvant al opozitiei a anunat ca un aliat al lui Guaido a fost arestat, relateaza Reuters. Sotia lui Juan Guaido, recunoscut in 2019 drept…

- Paula Iorga trece prin clipe dureroase dupa ce soțul ei a pierdut lupta cu cancerul. Vaduva lui Leo Iorga iși pune viața in pericol, așa ca fanii sunt ingrijorați cu privire la starea ei de sanatate din ultima perioada. Cum a fost surprinsa Paula Iorga. Nimeni nu se aștepta la așa ceva Pierderea omului…

- In imagini se vede cum masina a derapat si a intrat cu viteza in statia de autobuz. Cei doi tineri nu au mai avut nicio sansa sa se salveze. Tanarului ranit i se va amputa, astazi, un picior la Spitalul din Cluj Napoca. Sotia lui, insa, a murit la spital. Intre timp, judecatorii au decis ca soferul…

- UEFA a adresat invitatii internationalului danez Christian Eriksen si paramedicilor care i-au acordat primul ajutor in momentul in care jucatorul s-a prabusit pe teren in meciul contra Finlandei de la EURO 2020, pentru a asista din tribunele stadionului Wembley la finala care va avea loc duminica,…