Proiectul declaratiei Summitului UE-Balcanii Occidentali, ce are loc miercuri seara prin videoconferinta sub egida presedintiei croate a Consiliului Uniunii Europene, cere Macedoniei de Nord sa gaseasca o solutie la disputa cu Bulgaria legata de punerea in practica a Tratatului privind relatiile de buna vecinatate, transmite miercuri euractiv.com. Summitul ar fi trebuit sa se desfasoare la Zagreb, dar dupa izbucnirea pandemiei de COVID-19 s-a convenit formatul prin videoconferinta, urmand sa ia parte liderii celor 27 de state membre ale UE si omologii din Serbia, Muntenegru, Albania, Bosnia, Macedonia…