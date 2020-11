Liderii G20 au prelungit un moratoriu privind serviciul datoriilor celor mai sărace ţări până la jumătatea anului 2021 Intr-o declaratie comuna, liderii G20 incurajeaza cu fermitate creditorii privati sa ia parte la initiativa in conditii comparabile si au declarat ca sunt atenti la problemele speciale cu care se confrunta statele insulare africane si cele mici. Initiativa G20 de relaxare a serviciului datoriilor publice, lansata la scurt timp dupa inceperea pandemiei, in primavara, a ajutat 46 din 73 de tari eligibile sa amane serviciul unor datorii de 5,7 miliarde de dolari in 2020, eliberand fonduri pentru combaterea pandemiei si consolidarea economiilor. Dar lipsa participarii sectorului privat si ingrijorarile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

