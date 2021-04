Stiri pe aceeasi tema

- Dupa prima runda de discuții, liderii Coaliției reiau discuțiile marți dupa-amiaza. Zgarciți in declarații, Dan Barna și Kelemen Hunor au anunțat, la finalul primei intalniri, ca partidele și-au pus opțiunile pe masa. In spatele ușilor inchise, liderii din Coaliție și-au reproșat nemulțimirile legat…

- Liderii partidelor din coaliția de la guvernare se vor intruni astazi intr-o noua ședința, dupa ce luni seara discuțiile s-au incheiat fara nicio soluție. A fost prima intalnire dupa izbucnirea scandalului iscat de demiterea lui Vlad Voiculescu de la Ministerul Sanatații.

- Liderii coalitiei de guvernare vor continua marti discutiile privind deblocarea situatiei dupa demiterea ministrului Sanatatii Vlad Voiculescu. Luni dupa-amiaza, presedintii celor trei formatiuni aflate la guvernare s-au reunit intr-o sedinta la Parlament. "Au fost cateva ore de discutii in care fiecare…

- Vicepremierul Dan Barna spune ca Florin Cițu nu mai are susținerea USR PLUS dupa ce premierul a luat decizia sa-l demita pe Vlad Voiculescu din funcția de ministru al Sanatații. „Demiterea ministrului Sanatații, Vlad Voiculescu, este o decizie unilaterala și imatura a premierului Florin Cițu care pune…

- Liderii USR PLUS au la aceasta ora o ședința in care discuta scenariile dupa demiterea ministrului Sanatații Vlad Voiculescu. Decizia premierului i-a luat in surprindere pe partenerii de Alianța. In timp ce Dan Barna a discutat in aceasta dimineața cu premierul Cițu și a acceptat sa preia interimatul…

- Liderii coalitiei de guvernare au decis zilele trecute constituirea unui grup de lucru format din juristi din PNL, USR-PLUS si UDMR care sa pregateasca proiectul de hotarare a Parlamentului prin care va fi demis seful AEP, Constantin Mituletu-Buica, sustin surse din coalitie pentru „Adevarul”. Revocarea…

- Liderii coaliției de guvernare se vor intalni, in cursul acestei zile, pentru a imparți funcțiile de conducere la Televiziunea Romania, Radioul Public, Agerpres și Avocatul Poporului. Daca se va ajunge la un consens, in Parlament va urma o acțiune ultra-rapida de mazilire a actualilor șefi și numirea…

- Liderii coaliției de guvernare discuta ultimele detalii ale bugetului Foto: Agerpres. Ultimele detalii ale bugetului înainte de a fi depus la Parlament sunt discutate de liderii coalitiei de guvernare. Discuțiile se poarta acum pe eventuale amendamente ce ar putea fi aduse bugetului,…