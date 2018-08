Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat, luni, ca liberalii vor depune mai multe proiecte la Parlament care vizeaza modificarea legislatiei astfel incat fortele de ordine care folosesc in mod nejustificat violenta sa fie sanctionate.

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a anunțat, luni, ca liberalii vor depune mai multe proiecte la Parlament care vizeaza modificarea legislației astfel incat forțele de ordine care folosesc in mod nejustificat violența sa fie sancționate, scrie Mediafax."Am format un grup lucru care sa analizeze…

- Liberalii doresc modificarea legislatiei privind activitatea fortelor de ordine, in special a Jandarmeriei, in sensul simplificarii procedurilor de tragere la raspundere a celor care folosesc violenta in mod nejustificat. "Am format un grup lucru care sa analizeze legislatia privitoare…

- "Am format un grup de lucru care sa analizeze legislatia privitoare la activitatea fortelor de ordine, in special, a Jandarmeriei, pentru a pregati pana la inceputul sesiunii parlamentare o modificare a legii care sa permita cu adevarat sanctionarea celor vinovati de incalcarea legii, de comiterea…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, ii cere liderului social-democrat, Liviu Dragnea, sa o „tina acasa” pe premierul Viorica Dancila dupa gafa „monumentala” comisa in Muntenegru, cand a confundat capitala acestei tari cu cea a Kosovo. „Ii solicit lui Dragnea sa o tina acasa pe Dancila, pentru ca, daca…

- Noua lege privind organizarea judiciara aduce schimbari majore in configuratia salii de judecata. In noua lege 304/2004 la articolul 7 a fost introdus un nou alineat. Astfel, potrivit alineatului 3 „Configuratia salii de judecata trebuie sa reflecte principiul egalitatii de arme in ceea ce priveste…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat luni ca liberalii doresc modificarea legii de organizare si functionare a Curti Constitutionale a Romaniei (CCR). "Am dat mandat Comisiei juridice a PNL sa initieze un proiect de lege de modificare a legii de organizare si functionare a CCR. Incercam in haina…